СМИ: в отношении Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о госизмене
Уголовное дело о госизмене возбудили в отношении оппозиционного политика, признанного Минюстом иноагентом Владимира Кара-Мурзы, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации источников RT и «Известий», в течение нескольких лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, «направленную против безопасности России», работая в интересах признанного нежелательной организацией фонда «Свободная Россия». За это он получал $30 000 в месяц (около 1,7 млн руб.).
Максимальное наказание по ст. 275 УК РФ составляет 20 лет лишения свободы. При этом Кара-Мурза уже сейчас находится в СИЗО по делу о дискредитации российской армии.
12 апреля его задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, Кара-Мурза во время своего выступления в парламенте Аризоны распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал. В конце апреля его арестовали, тогда же Минюст присвоил ему статус физического лица — иностранного агента.
В июле в его отношении также возбудили дело об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ).
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