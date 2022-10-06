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СМИ: в отношении Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о госизмене

Ведомости

Уголовное дело о госизмене возбудили в отношении оппозиционного политика, признанного Минюстом иноагентом Владимира Кара-Мурзы, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации источников RT и «Известий», в течение нескольких лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, «направленную против безопасности России», работая в интересах признанного нежелательной организацией фонда «Свободная Россия». За это он получал $30 000 в месяц (около 1,7 млн руб.).

Максимальное наказание по ст. 275 УК РФ составляет 20 лет лишения свободы. При этом Кара-Мурза уже сейчас находится в СИЗО по делу о дискредитации российской армии.

12 апреля его задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, Кара-Мурза во время своего выступления в парламенте Аризоны распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал. В конце апреля его арестовали, тогда же Минюст присвоил ему статус физического лица — иностранного агента.

В июле в его отношении также возбудили дело об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных