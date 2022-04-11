Адвокат сообщил о задержании в Москве активиста Владимира Кара-Мурзы
Оппозиционного политического активиста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу задержали в Москве сотрудники полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова. По его словам, задержанный доставлен в отдел полиции.
«Час назад мне стало известно, что его задержали. Судя по всему, он находится в ОВД "Хамовники". Причина его задержания мне не известна», — сообщил адвокат.
Агентство подчеркивает, что не располагает официальными комментариями правоохранительных органов на данную тему.
Кара-Мурза ранее работал в различных политических организациях, был ведущим программы на радиостанции «Эхо Москвы».