Адвокат сообщил о новом деле против Кара-Мурзы
В отношении публициста и оппозиционного деятеля Владимира Кара-Мурзы (включен в реестр иноагентов) возбуждено новое уголовное дело по статье об участии в деятельности нежелательной организации, сообщил его адвокат Вадим Прохоров в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).
«13 июля главным следственным управлением Следственного комитета России в отношении Владимира Кара-Мурзы возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз — по части 1 статьи 284.1 УК РФ "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности", – рассказал он.
Адвокат также отметил, что обвинение его подзащитному пока никто не предъявлял, а постановление о возбуждении уголовного дела ни ему, ни его адвокатам пока вручено не было.
В апреле на Кара-Мурзу завели уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии (ст. 207.3 УК РФ), с 22 апреля он находится под стражей. Сам Кара-Мурза свою вину не признал.
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