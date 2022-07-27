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Адвокат сообщил о новом деле против Кара-Мурзы

Ведомости

В отношении публициста и оппозиционного деятеля Владимира Кара-Мурзы (включен в реестр иноагентов) возбуждено новое уголовное дело по статье об участии в деятельности нежелательной организации, сообщил его адвокат Вадим Прохоров в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

«13 июля главным следственным управлением Следственного комитета России в отношении Владимира Кара-Мурзы возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз — по части 1 статьи 284.1 УК РФ "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности", – рассказал он.

Адвокат также отметил, что обвинение его подзащитному пока никто не предъявлял, а постановление о возбуждении уголовного дела ни ему, ни его адвокатам пока вручено не было.

В апреле на Кара-Мурзу завели уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии (ст. 207.3 УК РФ), с 22 апреля он находится под стражей. Сам Кара-Мурза свою вину не признал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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