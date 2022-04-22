Суд арестовал Кара-Мурзу по делу о дискредитации российской армии

12 апреля суд назначил Кара-Мурзе 15 суток административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Из материалов дела следует, что при виде полицейских он повел себя «неадекватно», «изменив траекторию движения», ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться. Помимо этого суд пришел к выводу, что он оказывал сопротивление, отказавшись предоставлять документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт. Сотрудники МВД задержали его 11 апреля в Москве.