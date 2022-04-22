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Суд арестовал Кара-Мурзу по делу о дискредитации российской армии

Ведомости

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу до 12 июня публициста и оппозиционного деятеля Владимира Кара-Мурзу (включен в реестр СМИ-иноагентов). В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии (ст. 207.3 УК РФ), сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Басманным районным судом города Москвы 22 апреля 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации) УК РФ – Кара-Мурзы Владимира Владимировича, до 12 июня 2022 года», — указано в сообщении.

Ранее сегодня Минюст включил Кара-Мурзу в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.

12 апреля суд назначил Кара-Мурзе 15 суток административного ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Из материалов дела следует, что при виде полицейских он повел себя «неадекватно», «изменив траекторию движения», ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться. Помимо этого суд пришел к выводу, что он оказывал сопротивление, отказавшись предоставлять документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт. Сотрудники МВД задержали его 11 апреля в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных