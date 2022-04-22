Венедиктов и Невзоров вошли в список иноагентов Минюста
Минюст включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, экс-главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, журналистов Александра Невзорова и Сергея Пархоменко, следует из списка на сайте ведомства.
Помимо них в реестр вошли социолог Виктор Вахштайн, ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин, журналисты «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом) Артур Асафьев и Екатерина Лушникова, историк Владимир Воронов. В список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, Минюст внес публициста Владимира Кара-Мурзу и общественного деятеля Леонида Волкова.
15 апреля в реестр иноагентов включили журналиста Юрия Дудя, политолога Екатерину Шульман и главного редактора издания The Insider (также внесен в реестр СМИ-иноагентов) Романа Доброхотова.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля – в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью. Первыми в него вошли журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.
21 апреля председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») рассказал, что нижняя палата подготовила проект закона, который будет регулировать деятельность всех иноагентов. Согласно изменениям, иноагентам запретят работать с детьми и получать госфинансирование.