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Венедиктов и Невзоров вошли в список иноагентов Минюста

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Минюст включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, экс-главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, журналистов Александра Невзорова и Сергея Пархоменко, следует из списка на сайте ведомства.

Помимо них в реестр вошли социолог Виктор Вахштайн, ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин, журналисты «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом) Артур Асафьев и Екатерина Лушникова, историк Владимир Воронов. В список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, Минюст внес публициста Владимира Кара-Мурзу и общественного деятеля Леонида Волкова.

15 апреля в реестр иноагентов включили журналиста Юрия Дудя, политолога Екатерину Шульман и главного редактора издания The Insider (также внесен в реестр СМИ-иноагентов) Романа Доброхотова.

Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля – в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью. Первыми в него вошли журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.

21 апреля председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») рассказал, что нижняя палата подготовила проект закона, который будет регулировать деятельность всех иноагентов. Согласно изменениям, иноагентам запретят работать с детьми и получать госфинансирование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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