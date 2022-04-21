Иноагентам запретят работать с детьми и получать госфинансирование

Иноагентам запретят работать с детьми и получать госфинансированиеДепутаты Госдумы хотят принять единый закон об их деятельности
Депутаты Госдумы подготовили проект закона, который будет регулировать деятельность иностранных агентов всех типов. Он сводит четыре реестра, которые ведет Минюст, в один. О подготовке законопроекта сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).
По его словам, инициатива обсуждалась 21 апреля на заседании возглавляемой им же комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Законопроект предлагает обобщить в едином документе и усовершенствовать уже действующие нормы законодательства об иноагентах. «С учетом текущих вызовов безопасности и суверенитету России требуется совершенствование действующих норм», – заявил депутат.
Впервые нормы об «иноагентах», на тот момент касающиеся только некоммерческих организаций, появились в законе об НКО в 2012 г. Сейчас положения об иноагентах содержатся уже в пяти законах, отметил Пискарев, а Минюст ведет четыре соответствующих реестра: для НКО, для СМИ, объединений без юрлица и для физических лиц. Законодатели хотят ввести для всех иноагентов единый реестр (кто его будет курировать, пока не указано), а также определить один порядок включения и исключения из него.
«Очень важным новым положением, которое предлагается закрепить в законе, станет запрет иностранным агентам инвестировать в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», – сообщил Пискарев. Это производители вооружений и военной техники, компании, работающие в сфере авиации и космонавтики, осуществляющие разведку и добычу полезных ископаемых, и ряд других.
Также иноагенты не будут вправе получать государственную финансовую поддержку, например гранты.
Среди новых норм – запрет влияния иноагентов на детей «в какой бы то ни было форме», следует из слов Пискарева. В законе появится запрет иноагентам вести просветительскую, преподавательскую, воспитательную деятельность, а также производство информационной продукции для детей и подростков. Пискарев заявил, что деятельность иноагентов в отношении детей – «деструктивная» и должна пресекаться.
Также законопроект определяет понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранные источники», «политическая активность» и поясняет, кто не может быть признан иноагентом. Пискарев на звонки «Ведомостей» не ответил.
В электронной базе Госдумы законопроект пока не появился, но, по словам источника «Ведомостей» на Охотном Ряду, его внесение ожидается в ближайшие дни.
Мера о введении единого реестра ожидаема, заявил «Ведомостям» юрист Иван Брикульский. Возможно, это выглядит удобным, но с другой стороны пока неясно, как ко всем категориям иноагентов применить единые правила, указывает он. «Такое упрощение может привести к широкому толкованию норм», – говорит эксперт. Минюст включает в реестры иноагентов, основываясь фактах (политическая деятельность и иностранное финансирование), отметил Брикульский.
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев напомнил, что в декабре 2021 г. СЖР, а также Совет при президенте по правам человека направили в Госдуму и правительство свои предложения по поправкам в закон об иноагентах. «Среди них были предложения по смягчению законодательства. Надеюсь, они будут учтены. Предложенный депутатами законопроект мы обязательно изучим», – сказал Соловьев.
СЖР и СПЧ, к примеру, предлагали ввести механизм предупреждения: сначала предупреждать организации и людей о вероятности включения их в список иноагентов и только после последующего нарушения включать их в реестр. Также предлагалось запретить включать в реестр иноагентов получателей международных премий и наград, а также участников международных конференций, которым оплачивается проезд и проживание из-за рубежа.
Замминистра юстиции Олег Свириденко сообщил на заседании комиссии Пискарева, что Минюст две недели назад направил президенту доклад, в котором предложил исключить маркировку иноагентов в соцсетях. Она, по его словам, будет использоваться только при профессиональной деятельности иноагентов. Также предложен упрощенный вариант выхода из реестра физлиц, попавших туда впервые, отметил Свириденко.
Соловьев надеется при этом, что запрет на госфинансирование не сильно скажется на работе иноагентов, так как у них и так практически не было шансов получить гранты. Правда, такое право у них есть.
НКО с таким статусом имели право подаваться на конкурсы Фонда президентских грантов, подтвердил «Ведомостям» генеральный директор организации Илья Чукалин. «Но в последнее время их было мало, подавалось 1-2 таких организации на конкурс, а у нас более 30 000 участников», – отметил он. По его словам, иноагенты, которые выигрывали и получали гранты, работали прежде всего по тематике здравоохранения и социальной помощи.