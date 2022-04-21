Иноагентам запретят работать с детьми и получать госфинансирование

Впервые нормы об «иноагентах», на тот момент касающиеся только некоммерческих организаций, появились в законе об НКО в 2012 г. Сейчас положения об иноагентах содержатся уже в пяти законах, отметил Пискарев, а Минюст ведет четыре соответствующих реестра: для НКО, для СМИ, объединений без юрлица и для физических лиц. Законодатели хотят ввести для всех иноагентов единый реестр (кто его будет курировать, пока не указано), а также определить один порядок включения и исключения из него.