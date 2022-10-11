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В Калуге планируют запустить бесплатные курсы по начальной военной подготовке

Ведомости

Глава Калуги Дмитрий Денисов поручил управлению физкультуры, спорта и молодежной политики рассмотреть варианты создания бесплатных курсов по начальной военной подготовке в школах, сообщил он в своем Telegram-канале.

«У многих ребят, которые собираются поступать в военные училища, есть такой запрос и желание тренироваться за пределами школы. Я уверен, что мы найдем поддержку и помощь у наших военнослужащих и организаций», — написал Денисов.

С 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, в рамках которой, по словам министра обороны Сергея Шойгу, будет мобилизовано 300 тыс. запасников. 4 октября Шойгу заявил, что в Вооруженные силы РФ прибыли уже более 200 тыс. мобилизованных.

Четыре собеседника «Ведомостей», близкие к администрации президента, сообщили, что в места обучения мобилизованных начали выезжать агитационно-пропагандистские бригады. В их задачи входит «поднятие боевого настроя». Кроме этого, в ходе визита специальных бригад к призывникам агитаторы должны собирать наказы «социального-бытового характера — чем им не хватает».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных