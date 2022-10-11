В Калуге планируют запустить бесплатные курсы по начальной военной подготовке
Глава Калуги Дмитрий Денисов поручил управлению физкультуры, спорта и молодежной политики рассмотреть варианты создания бесплатных курсов по начальной военной подготовке в школах, сообщил он в своем Telegram-канале.
«У многих ребят, которые собираются поступать в военные училища, есть такой запрос и желание тренироваться за пределами школы. Я уверен, что мы найдем поддержку и помощь у наших военнослужащих и организаций», — написал Денисов.
С 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, в рамках которой, по словам министра обороны Сергея Шойгу, будет мобилизовано 300 тыс. запасников. 4 октября Шойгу заявил, что в Вооруженные силы РФ прибыли уже более 200 тыс. мобилизованных.
Четыре собеседника «Ведомостей», близкие к администрации президента, сообщили, что в места обучения мобилизованных начали выезжать агитационно-пропагандистские бригады. В их задачи входит «поднятие боевого настроя». Кроме этого, в ходе визита специальных бригад к призывникам агитаторы должны собирать наказы «социального-бытового характера — чем им не хватает».
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