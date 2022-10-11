В Калуге планируют запустить бесплатные курсы по начальной военной подготовке

Четыре собеседника «Ведомостей», близкие к администрации президента, сообщили, что в места обучения мобилизованных начали выезжать агитационно-пропагандистские бригады. В их задачи входит «поднятие боевого настроя». Кроме этого, в ходе визита специальных бригад к призывникам агитаторы должны собирать наказы «социального-бытового характера — чем им не хватает».