Лидеры стран G7 приняли общее заявление по поддержке Украины
Страны G7 («большой семерки») осуждают любое преднамеренное повреждение критической инфраструктуры и продолжают поддерживать Украину всеми известными способами, следует из заявления на сайте объединения.
В своем совместном заявлении страны обозначили намерение помочь Украине в подготовке к зиме, а также то, что участники объединения не признают вхождение новых территорий в состав России.
Помимо этого страны договорились продолжать оказывать Киеву финансовую, гуманитарную и военную поддержку. При этом они посчитали, что мирное урегулирование на Украине должно включать восстановление страны, в том числе за счет средств из России.
Лидеры также выразили глубокую обеспокоенность преднамеренным повреждением трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» указав, что решительно осуждают любое умышленное разрушение критически важной инфраструктуры и приветствуют продолжающиеся расследования.
Усиленные обстрелы Киева и других городов Украины начались в ответ на теракт на Крымском мосту, в организации и проведении которого российское руководство обвинило Украину. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, ответ Москвы будет еще более жестким, если Киев продолжит готовить и совершать теракты на территории РФ.
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