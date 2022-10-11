Лидеры стран G7 приняли общее заявление по поддержке Украины

Усиленные обстрелы Киева и других городов Украины начались в ответ на теракт на Крымском мосту, в организации и проведении которого российское руководство обвинило Украину. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, ответ Москвы будет еще более жестким, если Киев продолжит готовить и совершать теракты на территории РФ.