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Политика

Лидеры стран G7 приняли общее заявление по поддержке Украины

Ведомости

Страны G7 («большой семерки») осуждают любое преднамеренное повреждение критической инфраструктуры и продолжают поддерживать Украину всеми известными способами, следует из заявления на сайте объединения.

В своем совместном заявлении страны обозначили намерение помочь Украине в подготовке к зиме, а также то, что участники объединения не признают вхождение новых территорий в состав России.

Помимо этого страны договорились продолжать оказывать Киеву финансовую, гуманитарную и военную поддержку. При этом они посчитали, что мирное урегулирование на Украине должно включать восстановление страны, в том числе за счет средств из России.

Лидеры также выразили глубокую обеспокоенность преднамеренным повреждением трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» указав, что решительно осуждают любое умышленное разрушение критически важной инфраструктуры и приветствуют продолжающиеся расследования.

Усиленные обстрелы Киева и других городов Украины начались в ответ на теракт на Крымском мосту, в организации и проведении которого российское руководство обвинило Украину. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, ответ Москвы будет еще более жестким, если Киев продолжит готовить и совершать теракты на территории РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных