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Песков объяснил, зачем Путин отдал свое пальто президенту ОАЭ

Ведомости

То, что президент России Владимир Путин отдал свое пальто президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну можно назвать жестом внимания с его стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь определенные жесты внимания, которые полностью отражают обоюдный настрой руководителей», — отметил представитель Кремля.

По его словам, переговоры двух лидеров были «теплыми». Путин вспоминал с теплотой свой визит в ОАЭ, который состоялся несколько лет назад. У президентов сложились «весьма и весьма конструктивные, деловые и теплые отношения», добавил Песков.

Накануне, 11 октября, Путин провел переговоры в Константиновском дворце в Петербурге с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.

Во вступительном слове он поблагодарил гостя на «посреднические усилия, которые приводят к решению ряда довольно чувствительных гуманитарных вопросов». Он также отметил стремление президента ОАЭ внести вклад в урегулирование конфликта на Украине и назвал это существенным фактором, который может повлиять на ситуацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных