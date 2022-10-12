Песков объяснил, зачем Путин отдал свое пальто президенту ОАЭ
То, что президент России Владимир Путин отдал свое пальто президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну можно назвать жестом внимания с его стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Здесь определенные жесты внимания, которые полностью отражают обоюдный настрой руководителей», — отметил представитель Кремля.
По его словам, переговоры двух лидеров были «теплыми». Путин вспоминал с теплотой свой визит в ОАЭ, который состоялся несколько лет назад. У президентов сложились «весьма и весьма конструктивные, деловые и теплые отношения», добавил Песков.
Накануне, 11 октября, Путин провел переговоры в Константиновском дворце в Петербурге с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.
Во вступительном слове он поблагодарил гостя на «посреднические усилия, которые приводят к решению ряда довольно чувствительных гуманитарных вопросов». Он также отметил стремление президента ОАЭ внести вклад в урегулирование конфликта на Украине и назвал это существенным фактором, который может повлиять на ситуацию.
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