Песков объяснил, зачем Путин отдал свое пальто президенту ОАЭ

Во вступительном слове он поблагодарил гостя на «посреднические усилия, которые приводят к решению ряда довольно чувствительных гуманитарных вопросов». Он также отметил стремление президента ОАЭ внести вклад в урегулирование конфликта на Украине и назвал это существенным фактором, который может повлиять на ситуацию.