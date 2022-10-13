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Лавров прокомментировал слова Байдена о нежелании говорить с Путиным

Ведомости

Заявление президента США Джо Байдена о неготовности проводить встречу с российским лидером Владимиром Путиным не может ухудшить политическую обстановку, поскольку еще хуже она быть уже не может. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина в эфире телеканала «Россия 1».

«Вообще никак не усложняет, потому что обстановку силами прежде всего самих США довели уже до такого состояния, что хуже быть, по-моему, уже не может», – сказал он.

Россия никому не напрашивается, подчеркнул Лавров, ни от одного серьезного, «вменяемого» предложения провести контакты Москва не отказывалась, однако в последнее время они не поступали.

Накануне Байден заявил, что пока что не планирует встречаться с Путиным на саммите G20, однако готов обсудить с российским лидером ситуацию вокруг заключенных в РФ граждан США, в частности, он открыт для разговора об обмене обвиняемой в контрабанде наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сказал, что Россия и США не выдвигали инициатив о возможной двусторонней встрече двух президентов.

Саммит стран «большой двадцатки» (G20) пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Накануне, 11 октября, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила участие в мероприятии президента России. По ее словам, приехать на саммит также планирует президент Украины Владимир Зеленский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных