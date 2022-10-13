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Украинские военные повредили подстанцию во время обстрела Курской области

Ведомости

Украинские военные во время обстрела повредили подстанцию в поселке Попово-Лежачи Курской области, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены. Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела», — написал Старовойт.

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщал, что украинские военные обстреляли подстанцию в Шебекино, в результате чего 2000 человек остались без электричества. Он отмечал, что жертв и пострадавших нет. Вскоре электроснабжение удалось восстановить по резервным схемам.

Белгородская, Курская области, а также другие граничащие с Украиной регионы неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. В приграничных районах, как правило, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных