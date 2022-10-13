Украинские военные повредили подстанцию во время обстрела Курской области

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщал, что украинские военные обстреляли подстанцию в Шебекино, в результате чего 2000 человек остались без электричества. Он отмечал, что жертв и пострадавших нет. Вскоре электроснабжение удалось восстановить по резервным схемам.