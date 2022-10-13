Украинские военные повредили подстанцию во время обстрела Курской области
Украинские военные во время обстрела повредили подстанцию в поселке Попово-Лежачи Курской области, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены. Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела», — написал Старовойт.
Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщал, что украинские военные обстреляли подстанцию в Шебекино, в результате чего 2000 человек остались без электричества. Он отмечал, что жертв и пострадавших нет. Вскоре электроснабжение удалось восстановить по резервным схемам.
Белгородская, Курская области, а также другие граничащие с Украиной регионы неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. В приграничных районах, как правило, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.