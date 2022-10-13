Песков сообщил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели пяти мобилизованных
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, докладывали ли президенту РФ Владимиру Путину о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области, передает ТАСС.
«Я не знаю, если докладывали, то по линии Министерства обороны», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее сегодня в пресс-службе губернатора и правительства Челябинской области подтвердили гибель пяти мобилизованных. «К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата», — говорилось в сообщении.
Обстоятельства гибели военнослужащих не уточняются. В пресс-службе добавили, что семьи погибших в дополнение к федеральным выплатам получат по 1 млн руб.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Российский лидер также отметил, что призванные граждане должны будут пройти дополнительную военную подготовку, прежде чем отправиться в военные части для участия в спецоперации.
Как позже пояснили в Минобороны РФ, призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.
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