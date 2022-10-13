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Песков сообщил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели пяти мобилизованных

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, докладывали ли президенту РФ Владимиру Путину о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области, передает ТАСС. 

«Я не знаю, если докладывали, то по линии Министерства обороны», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее сегодня в пресс-службе губернатора и правительства Челябинской области подтвердили гибель пяти мобилизованных. «К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата», — говорилось в сообщении. 

Обстоятельства гибели военнослужащих не уточняются. В пресс-службе добавили, что семьи погибших в дополнение к федеральным выплатам получат по 1 млн руб. 

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Российский лидер также отметил, что призванные граждане должны будут пройти дополнительную военную подготовку, прежде чем отправиться в военные части для участия в спецоперации. 

Как позже пояснили в Минобороны РФ, призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.

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Ранее по теме: Власти подтвердили гибель пяти мобилизованных из Челябинской области

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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