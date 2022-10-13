Власти подтвердили гибель пяти мобилизованных из Челябинской области
Пятеро жителей Челябинской области, призванных на военную службу по частичной мобилизации, погибли, сообщили в пресс-службе правительства региона в комментарии ТАСС.
«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», – сказали там.
Семьям погибших окажут необходимую финансовую, социальную и психологическую помощь, в дополнение к федеральным выплатам они получат по 1 млн руб. Обстоятельства гибели мобилизованных не уточняются.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.
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