Украинские военные обстреляли пункт пропуска в Шебекино

7 октября Гладков также сообщил об обстрелах села Щетиновка, в результате пострадал один житель. Помимо этого украинская сторона атаковала окраины поселка Дальний в Валуйском округе, обошлось без пострадавших и разрушений. На следующий день губернатор рассказал, что под обстрелы попало село Бирюч. В результате атаки ранения получила 16-летняя девушка.