Украинские военные обстреляли пункт пропуска в Шебекино
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино в Белгородской области, написал губернатор региона Вячеслав Гладкой в своем Telegram-канале.
«Жертв и пострадавших нет. У самого пограничного перехода есть значительные разрушения. Он практически перестал существовать», — написал Гладков.
7 октября Гладков также сообщил об обстрелах села Щетиновка, в результате пострадал один житель. Помимо этого украинская сторона атаковала окраины поселка Дальний в Валуйском округе, обошлось без пострадавших и разрушений. На следующий день губернатор рассказал, что под обстрелы попало село Бирюч. В результате атаки ранения получила 16-летняя девушка.
Гладков также заявлял, что украинские военные обстреляли подстанцию в Шебекино, в результате чего 2000 человек остались без электричества. Он отмечал, что жертв и пострадавших нет. Вскоре электроснабжение удалось восстановить по резервным схемам.
Белгородская, Курская области, а также другие граничащие с Украиной регионы неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. В приграничных районах, как правило, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.
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