Крымский мост поручено восстановить не позднее июля 2023 года
Правительство поручило компании Нижнеангарсктрансстрой заняться восстановлением Крымского моста, работы должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года, говорится в распоряжении Кабмина.
«Нижнеангарсктрансстрой» указан как единственный исполнитель работ. При этом распоряжением допускается возможность привлечения компанией соисполнителей при условии, что сама она выполнит не менее 50% обязательств по каждому госконтракту.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел взрыв грузового автомобиля, в результате которого обрушились два пролета автомобильной части моста, и загорелись семь топливных цистерн грузового поезда. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме.
12 октября ФСБ сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. По данным ведомства, установлены 12 соучастников подготовки теракта, задержаны восемь человек.
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