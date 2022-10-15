«РИА Новости» сообщило о применении комплексов «Пенициллин» на Украине

Отмечается, что комплекс «Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. «Пенициллин», в отличие от американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, которые применяет Киев, не использует в своей работе радиоволны, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы, пишет агентство.