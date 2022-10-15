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«РИА Новости» сообщило о применении комплексов «Пенициллин» на Украине

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Комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» российского производства подтвердили свою эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией украинских войск, передает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 "Пенициллин" прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что комплекс «Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. «Пенициллин», в отличие от американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, которые применяет Киев, не использует в своей работе радиоволны, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы, пишет агентство.

В январе 2021 г. первая партия комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин» поступила на вооружение российской армии. Сообщалось, что «Пенициллин» оснащен шестью обычными и шестью тепловизионными камерами для высокоскоростной сортировки данных, а также четырьмя звукотепловыми локаторами, стабилизационной платформой и оптико-электронным модулем. Испытания комплекса завершились в конце 2018 г.

В конце июля «РИА Новости» сообщило, что российские войска начали применять новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34 в рамках спецоперации на Украине. Как рассказал источник агентства, комплексы позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС (радиолокационных станций).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных