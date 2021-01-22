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Новейший разведкомплекс «Пенициллин» поступил на вооружение армии

Ведомости

Первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин» поступила на вооружение российской армии. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Вега» (разработчик комплекса, входит в структуру «Росэлектроники» госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев, пишет «РИА Новости».

«В декабре 2020 г. в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию», — сообщил Михеев.

Комплекс 1Б75 «Пенициллин» предназначен для обнаружения огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет противника с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии.

«Пенициллин» оснащен шестью обычными и шестью тепловизионными камерами для высокоскоростной сортировки данных, а также четырьмя звукотепловыми локаторами, стабилизационной платформой и оптико-электронным модулем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных