Новейший разведкомплекс «Пенициллин» поступил на вооружение армии

Комплекс 1Б75 «Пенициллин» предназначен для обнаружения огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет противника с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии.