Новейший разведкомплекс «Пенициллин» поступил на вооружение армии
Первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин» поступила на вооружение российской армии. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Вега» (разработчик комплекса, входит в структуру «Росэлектроники» госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев, пишет «РИА Новости».
«В декабре 2020 г. в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию», — сообщил Михеев.
Комплекс 1Б75 «Пенициллин» предназначен для обнаружения огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет противника с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии.
«Пенициллин» оснащен шестью обычными и шестью тепловизионными камерами для высокоскоростной сортировки данных, а также четырьмя звукотепловыми локаторами, стабилизационной платформой и оптико-электронным модулем.