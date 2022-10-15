Шольц заявил о необходимости расширить Евросоюз
Расширение Евросоюза является беспроигрышным вариантом для всех, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в субботу на собрании перед делегатами конгресса Партии европейских социалистов (ПЕС).
Шольц, как пишет Reuters, с момента своего вступления в должность сделал расширение Евросоюза одним из основных направлений своей внешней политики, которая приобрела еще большую актуальность после начала боевых действий на Украине.
«ЕС, в состав которого входят 27, 30, 36 государств, а также более 500 миллионов свободных и равноправных граждан, может еще сильнее усилить свое влияние в мире», — сказал канцлер.
По его словам, «дальнейшее расширение ЕС на восток — это беспроигрышный вариант для всех нас».
Шольц также выступил за большую автономию, включая военную независимость, для ЕС. Он призвал к скоординированным закупкам оружия и оборудования, созданию сил быстрого реагирования ЕС к 2025 г. и настоящей штаб-квартиры Евросоюза для европейских вооруженных сил, пишет ТАСС. Немецкий канцлер также подчеркнул необходимость урегулирования странами блока конфликтов в финансовой и миграционной политике.
В конце августа Шольц заявил, что Евросоюз должен расшириться путем включения в него Украины, Западных Балкан (Сербии, Черногории, Албании, Боснии и Герцеговины и Северной Македонии), Молдавии, а затем и Грузии. Он отмечал, что в этом расширенном союзе различия между государствами-членами будут расти в том числе в сфере политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения.
23 июня саммит Евросоюза предоставил статус кандидата на вступление Украине и Молдавии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина «ясно продемонстрировала обязательства жить по европейским ценностям и стандартам». Она отметила, что свой путь в ЕС Киев начал еще до спецоперации России и украинская сторона «уже выполнила 70% требований ЕС».