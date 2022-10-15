Шольц заявил о необходимости расширить Евросоюз

В конце августа Шольц заявил, что Евросоюз должен расшириться путем включения в него Украины, Западных Балкан (Сербии, Черногории, Албании, Боснии и Герцеговины и Северной Македонии), Молдавии, а затем и Грузии. Он отмечал, что в этом расширенном союзе различия между государствами-членами будут расти в том числе в сфере политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения.