СКР возбудил уголовное дело по факту стрельбы на полигоне под Белгородом

Минобороны поздно вечером в субботу сообщило, что огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами открыли двое граждан СНГ. Нападавшие, согласно сообщению военного ведомства, были убиты ответным огнем. По данным Telegram-канала Baza, стрельба в Валуйском районе произошла около 10 часов утра.