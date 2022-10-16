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СКР возбудил уголовное дело по факту стрельбы на полигоне под Белгородом

Ведомости

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы на полигоне в Белгородской области, в результате которой в субботу погибли 11 человек. Минобороны ранее квалифицировало произошедшее как теракт.

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело», — рассказали в пресс-службе СК, не уточнив, по какой статье заведено дело.

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15 октября в результате происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. В ведомстве сообщили, что обстоятельства случившегося выясняют военные следователи.

Минобороны поздно вечером в субботу сообщило, что огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами открыли двое граждан СНГ. Нападавшие, согласно сообщению военного ведомства, были убиты ответным огнем. По данным Telegram-канала Baza, стрельба в Валуйском районе произошла около 10 часов утра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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