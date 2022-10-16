СКР возбудил уголовное дело по факту стрельбы на полигоне под Белгородом
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы на полигоне в Белгородской области, в результате которой в субботу погибли 11 человек. Минобороны ранее квалифицировало произошедшее как теракт.
«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело», — рассказали в пресс-службе СК, не уточнив, по какой статье заведено дело.
15 октября в результате происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. В ведомстве сообщили, что обстоятельства случившегося выясняют военные следователи.
Минобороны поздно вечером в субботу сообщило, что огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами открыли двое граждан СНГ. Нападавшие, согласно сообщению военного ведомства, были убиты ответным огнем. По данным Telegram-канала Baza, стрельба в Валуйском районе произошла около 10 часов утра.