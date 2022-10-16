Ракета-носитель «Ангара» вывела на орбиту военный спутник «Космос-2560»
Легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту спутник «Космос-2560» в интересах Минобороны России, сообщили в ведомстве.
«Космический аппарат "Космос-2560", запущенный боевыми расчетами космических войск ВКС с государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России», — сказали в министерстве (цитата по «Интерфакс»).
В ведомстве отметили, что со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют штатно.
Ранее сообщалось, что правительство планирует увеличить финансирование Федеральной космической программы (ФКП) в 2023, 2024 и 2025 гг. на общую сумму свыше 73 млрд руб.
Предполагается, что дополнительные бюджетные ассигнования пойдут на поставку продукции в целях обеспечения заданий государственного оборонного заказа (ГОЗ), а также на проведение исследований в области разработки вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в целях создания перспективных средств выведения и космических аппаратов, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2023–2025 гг.