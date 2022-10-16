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Ракета-носитель «Ангара» вывела на орбиту военный спутник «Космос-2560»

Ведомости

Легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту спутник «Космос-2560» в интересах Минобороны России, сообщили в ведомстве.

«Космический аппарат "Космос-2560", запущенный боевыми расчетами космических войск ВКС с государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России», — сказали в министерстве (цитата по «Интерфакс»).

В ведомстве отметили, что со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют штатно.

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Ранее сообщалось, что правительство планирует увеличить финансирование Федеральной космической программы (ФКП) в 2023, 2024 и 2025 гг. на общую сумму свыше 73 млрд руб.

Предполагается, что дополнительные бюджетные ассигнования пойдут на поставку продукции в целях обеспечения заданий государственного оборонного заказа (ГОЗ), а также на проведение исследований в области разработки вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в целях создания перспективных средств выведения и космических аппаратов, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2023–2025 гг.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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