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В Белгородской области наступившему на мину мужчине оторвало ступню

Ведомости

Мужчине, который наступил на мину, оторвало ступню, пострадавшего доставили в больницу, сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

Глава региона рассказал, что инцидент произошел в Шебекинском городском округе. Мужчине оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Гладков призвал граждан не посещать леса на границе с Украиной.

«В результате предыдущих обстрелов в лесах Белгородской области сейчас опасно. Прошу вас воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах», — написал губернатор.

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Сегодня Белгород подвергся обстрелу, Гладков сообщил о трех пострадавших: двое мужчин получили осколочные ранения, женщине была оказана амбулаторная помощь на месте. Позднее стало известно о получившем контузии пожилом мужчине. 

В субботу губернатор Гладков сообщил об обстреле нефтебазы в Белгородском районе. «Пожар потушен. Приступили к ликвидации последствий», — рассказал спустя час после происшествия глава региона.

После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались обстрелам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. В последний раз его продлили до 22 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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