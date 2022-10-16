В Белгородской области наступившему на мину мужчине оторвало ступню
Мужчине, который наступил на мину, оторвало ступню, пострадавшего доставили в больницу, сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона рассказал, что инцидент произошел в Шебекинском городском округе. Мужчине оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Гладков призвал граждан не посещать леса на границе с Украиной.
«В результате предыдущих обстрелов в лесах Белгородской области сейчас опасно. Прошу вас воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах», — написал губернатор.
Сегодня Белгород подвергся обстрелу, Гладков сообщил о трех пострадавших: двое мужчин получили осколочные ранения, женщине была оказана амбулаторная помощь на месте. Позднее стало известно о получившем контузии пожилом мужчине.
В субботу губернатор Гладков сообщил об обстреле нефтебазы в Белгородском районе. «Пожар потушен. Приступили к ликвидации последствий», — рассказал спустя час после происшествия глава региона.
После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались обстрелам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. В последний раз его продлили до 22 октября.