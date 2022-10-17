Законопроект об отмене отсрочки от призыва депутатам внесен в Госдуму
Поправки к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» внесен на рассмотрение в Госдуму, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, который был одним из авторов инициативы.
«Предлагаю отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы. Законопроект по данному вопросу внесён на рассмотрение Госдумы. Считаю, что отсрочка для сенаторов и депутатов должна предоставляться на общих основаниях. Никаких поблажек быть не должно», — сказано в сообщении.
Согласно законопроекту, бронь от призыва в рамках частичной мобилизации предлагают снять с сенаторов и депутатов, а также призывать в первую очередь сотрудников силовых структур — Росгвардии, МЧС, военной прокуратуры и др. По словам Миронова, поправки позволят «удовлетворить запрос общества на справедливость». Он также отметил, что призыв сотрудников силовых ведомств позволит «усилить наши позиции на фронтах».
Помимо этого, число категорий граждан, у которых есть право на отсрочку, будет увеличено с 7 до 16. В перечень войдут сыновья или родные братья погибших военнослужащих по призыву, граждане, имеющие ребенка и воспитывающие его без отца (матери), родители, ухаживающие за ребенком-инвалидом младше 18 лет или инвалидом детства I группы, а также матери с четырьмя и более детьми до 8 лет, если они воспитывают их без мужа.
Однако в Госдуме эта инициатива была встречена критикой. В частности, в КПРФ назвали эту инициативу «игрой в патриотизм». «Если в России будет объявлена всеобщая мобилизация, то и старый и малый возьмется за ружье. Но сейчас такой вопрос не стоит. Несколько депутатов без шума, без пыли и криков сами пошли в военкоматы, а эта инициатива, на мой взгляд, просто игра в патриотизм», — сказал депутат Николай Харитонов.
По словам депутата от «Единой России» Олега Морозова, Госдума должна продолжать работу в любых условиях, в том числе чрезвычайных, поэтому отнимать у депутатов право на отсрочку в условиях частичной мобилизации «вряд ли конструктивно». «Депутат — избран гражданами для исполнения депутатских полномочий! Это и есть его долг перед гражданами страны», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».
21 сентября в России начались мобилизационные мероприятия. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. Позже Путин подписал изменения в указ о частичной мобилизации, распространив отсрочку на студентов негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспирантов, тех, кто учится в вечернее время, а также на студентов духовных образовательных организаций.
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