Законопроект об отмене отсрочки от призыва депутатам внесен в Госдуму

Однако в Госдуме эта инициатива была встречена критикой. В частности, в КПРФ назвали эту инициативу «игрой в патриотизм». «Если в России будет объявлена всеобщая мобилизация, то и старый и малый возьмется за ружье. Но сейчас такой вопрос не стоит. Несколько депутатов без шума, без пыли и криков сами пошли в военкоматы, а эта инициатива, на мой взгляд, просто игра в патриотизм», — сказал депутат Николай Харитонов.