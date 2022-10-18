В Киеве, Харькове и Житомире сообщили о взрывах

Также об обстрелах объектов энергетики сообщили и в Житомире. Информацию подтвердили в офисе президента Украины Владимира Зеленского. «Житомир. Предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения», — написал в своем Telegram-канале Тимошенко. Позже мэр города Сергей Сухомлин сообщил о том, что в Житомире в результате обстрелов нет света и воды. Больницы находятся на резервном питании, об этом он написал в Facebook (информационный ресурс, запрещенный в России и принадлежащий корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).