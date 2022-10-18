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В Киеве, Харькове и Житомире сообщили о взрывах

Ведомости

Три прилета по объектам энергетики было зафиксировано на левом берегу Киева, об этом сообщил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. Позже эту информацию подтвердил и мэр города Виталий Кличко. 

«Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры», — написал он в своем Telegram-канале. 

Помимо этого несколько взрывов произошло и в Харькове. По словам мэра города Игоря Терехова, «за пять минут было две серии взрывов». Удар пришелся по одному из промышленных предприятий города, уточнил он. Из-за обстрелов в Харькове также была приостановлена работа местного метрополитена. К 08:44 мск движение было возобновлено.

Также об обстрелах объектов энергетики сообщили и в Житомире. Информацию подтвердили в офисе президента Украины Владимира Зеленского. «Житомир. Предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения», — написал в своем Telegram-канале Тимошенко. Позже мэр города Сергей Сухомлин сообщил о том, что в Житомире в результате обстрелов нет света и воды. Больницы находятся на резервном питании, об этом он написал в Facebook (информационный ресурс, запрещенный в России и принадлежащий корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. В тот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины, уточнил Путин.

Накануне, 17 октября, Минобороны России также подтвердило, что продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре. В ведомстве отметили, что все назначенные объекты были поражены. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что в результате ракетных ударов пострадала энергетическая инфраструктура Киевской, Днепропетровской и Сумской областей.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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