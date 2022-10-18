В Кривом Роге сообщили о взрывах
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
«Кривой Рог. Взрывы в северной части города. Находимся в укрытиях!» — написал он.
Позже Вилкул уточнил, что из Волгодонска были запущены крылатые ракеты Х-101. «Ожидаемое время возможного прилета — 7.50. Пуски крылатых ракет с ТУ-95», — добавил украинский чиновник.
Также сегодня утром воздушную тревогу объявили в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины. Об этом сообщается в Telegram-каналах местных администраций, а также глав регионов. Накануне о взрывах в центре Киева сообщал мэр города Виталий Кличко. В Киеве также была объявлена воздушная тревога.
Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. Накануне, 17 октября, в Минобороны РФ подтвердили, что российские военные продолжают атаковать объекты энергетики Украины. В ведомстве отметили, что все назначенные объекты были поражены. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль отмечал, что в результате ракетных ударов пострадала энергетическая инфраструктура Киевской, Днепропетровской и Сумской областей.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России. Он подчеркнул, что ответ на подобные действия украинских властей будет жестким и соразмерным угрозам в отношении РФ.
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