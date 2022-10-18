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Политика

Обама посоветовал администрации Байдена определить границы помощи Украине

Ведомости

Экс-президент США Барак Обама заявил о необходимости определить границы финансирования конфликта на Украине, чтобы избежать открытого противостояния с Россией. Такое предложение он выдвинул в интервью Pod Save America.

«Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО», — отметил Обама.

Экс-президент заявил, что США и европейские страны должны сами определить свои возможности и ограничения. При этом он не стал предполагать, какие именно ограничения должны быть определены.

После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку от Запада. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.

В начале октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. После ракетных ударов России по инфраструктуре Украины в Белом доме подчеркнули, что продолжат оказывать Украине поддержку «столько, сколько потребуется». По данным Пентагона, с января 2021 г. США выделили Украине более $15 млрд помощи для обеспечения безопасности страны.

Байден также призвал украинского лидера Владимира Зеленского не жаловаться на недостаточную помощь со стороны Запада, сообщил 11 октября The Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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