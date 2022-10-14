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Путин заявил об отказе Украины от переговоров после отвода войск из-под Киева

Ведомости

Украинские власти передумали продолжать переговоры с российской стороной, как только Вооруженные силы РФ отошли от Киева. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам участия в первой встрече глав государств в формате «Россия — Центральная Азия» в Астане.

«Как только [российские] войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало», — заявил Путин. 

Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда была открыта к переговорам. Он добавил, что процесс можно будет возобновить, если Киев «созреет для этого». Путин отметил, что в таком случае станут востребованы «посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован».

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.

Российские власти не раз обвиняли Киев в срыве этого процесса. 11 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в прекращении переговоров между сторонами также виноваты США. Лавров подчеркнул, что принципы мирного урегулирования конфликта, предложенные Киевом во время переговоров, устраивали Москву, однако процесс прервался по «прямому приказу» США и Великобритании.

30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой при условии, что во главе страны будет стоять другой президент, при этом об отказе от переговоров украинская сторона заявляла и ранее. 4 октября он подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Позже Лавров допустил, что Зеленский может пересмотреть свое решение о переговорах с Россией. Глава МИД РФ отметил, что позиция украинского президента будет зависеть от его настроения и «приказа из Вашингтона или Лондона». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москве остается только ждать изменения позиции Зеленского или прихода нового главы государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных