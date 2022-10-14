Путин заявил об отказе Украины от переговоров после отвода войск из-под Киева

30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой при условии, что во главе страны будет стоять другой президент, при этом об отказе от переговоров украинская сторона заявляла и ранее. 4 октября он подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.