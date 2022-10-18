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Пасечник заявил об упразднении пунктов пропуска между ЛНР и другими субъектами РФ

Ведомости

Луганская народная республика (ЛНР) упразднила пункты пропуска на административных границах с другими российскими регионами, заявил врио главы республики Леонид Пасечник.

«Луганская Народная Республика не осуществляет на пунктах пропуска ни пограничный, ни таможенный контроль с 11 октября. Все пункты пропуска упразднены. Пограничники, которые еще там остаются, лишь охраняют имущество», — отметил он (цитата по ТАСС).

В начале октября граница между Херсонской областью и Крымом стала административной, на ней перестал осуществляться таможенный контроль. На контрольно-пропускных пунктах продолжает работать погранслужба и ФСБ, чтобы не допустить проникновения диверсантов, отмечали в ВГА региона. До проведения референдума о вхождении региона в состав России между регионами действовала государственная граница.

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября.

4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры о принятии в состав России новых территорий. После этого Путин подписал соответствующие федеральные законы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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