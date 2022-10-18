Пасечник заявил об упразднении пунктов пропуска между ЛНР и другими субъектами РФ

В начале октября граница между Херсонской областью и Крымом стала административной, на ней перестал осуществляться таможенный контроль. На контрольно-пропускных пунктах продолжает работать погранслужба и ФСБ, чтобы не допустить проникновения диверсантов, отмечали в ВГА региона. До проведения референдума о вхождении региона в состав России между регионами действовала государственная граница.