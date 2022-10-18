Пасечник заявил об упразднении пунктов пропуска между ЛНР и другими субъектами РФ
Луганская народная республика (ЛНР) упразднила пункты пропуска на административных границах с другими российскими регионами, заявил врио главы республики Леонид Пасечник.
«Луганская Народная Республика не осуществляет на пунктах пропуска ни пограничный, ни таможенный контроль с 11 октября. Все пункты пропуска упразднены. Пограничники, которые еще там остаются, лишь охраняют имущество», — отметил он (цитата по ТАСС).
В начале октября граница между Херсонской областью и Крымом стала административной, на ней перестал осуществляться таможенный контроль. На контрольно-пропускных пунктах продолжает работать погранслужба и ФСБ, чтобы не допустить проникновения диверсантов, отмечали в ВГА региона. До проведения референдума о вхождении региона в состав России между регионами действовала государственная граница.
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября.
4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры о принятии в состав России новых территорий. После этого Путин подписал соответствующие федеральные законы.
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