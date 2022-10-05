Между Херсонской областью и Крымом перестала действовать таможня
Граница между Херсонской областью и Крымом стала административной, на ней перестал осуществляться таможенный контроль. Об этом сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.
«Граница есть, просто таможенное оформление упрощенное. Граница существует, ее никто не отменял и не убирал», — пояснил Стремоусов.
В разговоре с агентством «РИА Новости» замглавы ВГА уточнил, что на контрольно-пропускных пунктах продолжает работать погранслужба и ФСБ, «чтобы не допустить проникновение [диверсантов]». До проведения референдума о вхождении региона в состав России между регионами действовала государственная граница.
Ранее о планах отказаться от таможни на границе с Россией также сообщал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Он отметил, что после присоединения перед республикой стоит задача интеграции в правовую, социальную и другие сферы РФ. При этом, по его словам, ликвидация таможни может «растянуться на месяцы».
В результате пятидневного голосования в конце сентября ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал с главами регионов договоры о вхождении этих территорий в состав России.
2 октября Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России четырех субъектов. На следующий день Госдума единогласно приняла четыре федеральных конституционных закона о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.
4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры о принятии в состав России новых территорий. Ранее сегодня Владимир Путин подписал соответствующие федеральные законы.
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