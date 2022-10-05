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Политика

Между Херсонской областью и Крымом перестала действовать таможня

Ведомости

Граница между Херсонской областью и Крымом стала административной, на ней перестал осуществляться таможенный контроль. Об этом сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

«Граница есть, просто таможенное оформление упрощенное. Граница существует, ее никто не отменял и не убирал», — пояснил Стремоусов.

В разговоре с агентством «РИА Новости» замглавы ВГА уточнил, что на контрольно-пропускных пунктах продолжает работать погранслужба и ФСБ, «чтобы не допустить проникновение [диверсантов]». До проведения референдума о вхождении региона в состав России между регионами действовала государственная граница.

Ранее о планах отказаться от таможни на границе с Россией также сообщал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Он отметил, что после присоединения перед республикой стоит задача интеграции в правовую, социальную и другие сферы РФ. При этом, по его словам, ликвидация таможни может «растянуться на месяцы».

В результате пятидневного голосования в конце сентября ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал с главами регионов договоры о вхождении этих территорий в состав России.

2 октября Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России четырех субъектов. На следующий день Госдума единогласно приняла четыре федеральных конституционных закона о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры о принятии в состав России новых территорий. Ранее сегодня Владимир Путин подписал соответствующие федеральные законы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных