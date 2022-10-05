Между Херсонской областью и Крымом перестала действовать таможня

Ранее о планах отказаться от таможни на границе с Россией также сообщал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Он отметил, что после присоединения перед республикой стоит задача интеграции в правовую, социальную и другие сферы РФ. При этом, по его словам, ликвидация таможни может «растянуться на месяцы».