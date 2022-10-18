В СПЧ ООН признали два преступления ВСУ против российских военнопленных
Военнослужащие ВСУ совершили не менее двух преступлений против российских военнопленных, об этом сообщается в докладе международной комиссии СПЧ ООН по расследованию событий на Украине. Уточняется, что речь идет о событиях конца февраля и марта, которые происходили в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях.
«Комиссия также задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен российских вооруженных сил, что является военным преступлением. После захвата эти солдаты получали статус военнопленных и находились под защитой международного гуманитарного права. Генеральная прокуратура Украины сообщила, что ее ведомство открыло уголовные производства по обоим делам», — сказано в документе.
Уточняется, что первый из этих случаев был зафиксирован в период с 24 по 26 марта в селе Малая Рогань Харьковской области. Тогда военнослужащие ВСУ намеренно выстрелили по ногам трех российских солдат с близкого расстояния, одного из них они избили прикладом винтовки во время допроса.
Второй случай произошел 29 марта около Дмитровки в Киевской области. Тогда украинский военнослужащий трижды выстрелил в российского военнопленного, который и так уже был ранен. Помимо этого, авторы доклада сообщают, что ознакомились с видео, на котором видно тело человека со связанными за спиной руками и «очевидной раной на голове, что позволяет предположить, что он, скорее всего, был казнен», следует из текста доклада.
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