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В СПЧ ООН признали два преступления ВСУ против российских военнопленных

Ведомости

Военнослужащие ВСУ совершили не менее двух преступлений против российских военнопленных, об этом сообщается в докладе международной комиссии СПЧ ООН по расследованию событий на Украине. Уточняется, что речь идет о событиях конца февраля и марта, которые происходили в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. 

«Комиссия также задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен российских вооруженных сил, что является военным преступлением. После захвата эти солдаты получали статус военнопленных и находились под защитой международного гуманитарного права. Генеральная прокуратура Украины сообщила, что ее ведомство открыло уголовные производства по обоим делам», — сказано в документе. 

Уточняется, что первый из этих случаев был зафиксирован в период с 24 по 26 марта в селе Малая Рогань Харьковской области. Тогда военнослужащие ВСУ намеренно выстрелили по ногам трех российских солдат с близкого расстояния, одного из них они избили прикладом винтовки во время допроса. 

Второй случай произошел 29 марта около Дмитровки в Киевской области. Тогда украинский военнослужащий трижды выстрелил в российского военнопленного, который и так уже был ранен. Помимо этого, авторы доклада сообщают, что ознакомились с видео, на котором видно тело человека со связанными за спиной руками и «очевидной раной на голове, что позволяет предположить, что он, скорее всего, был казнен», следует из текста доклада.   

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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