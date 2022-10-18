В СПЧ ООН признали два преступления ВСУ против российских военнопленных

Второй случай произошел 29 марта около Дмитровки в Киевской области. Тогда украинский военнослужащий трижды выстрелил в российского военнопленного, который и так уже был ранен. Помимо этого, авторы доклада сообщают, что ознакомились с видео, на котором видно тело человека со связанными за спиной руками и «очевидной раной на голове, что позволяет предположить, что он, скорее всего, был казнен», следует из текста доклада.