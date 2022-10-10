СПЧ обратился в международные организации после видео с казнями жителей Купянска

Ранее сегодня глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после опубликованного в сети видео с убитыми жителями Купянска. На кадрах видны тела убитых жителей Купянска, у них связаны руки. По обстановке в кадре люди предположили, что видео было снято недавно, когда город уже был под контролем ВСУ. Кроме того, добавили в ведомстве, из метаданных следует, что ролик был снят 9 октября.