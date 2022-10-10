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СПЧ обратился в международные организации после видео с казнями жителей Купянска

Ведомости

Глава совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека, в Совет Европы, ОБСЕ, Международный комитет красного креста, Amnesty International, Европейский совет и Европарламент на фоне публикации в сети видео с казненными мирными жителями Купянска, сообщила пресс-служба СПЧ в своем Telegram-канале.

«Ссылаясь на шокирующее видео, опубликованное бывшим командиром «Азова» (признан террористической организацией в РФ) Максимом Жориным, глава СПЧ указывает на то, что материал документирует преступления украинской армии, которая контролирует Купянск и прилегающие территории Харьковской области», — говорится в сообщении.

В обращении указано, что видео является свидетельством того, что над людьми проводились внесудебные расправы. Физическое уничтожение коснулось людей, которые не согласились в политикой официального Киева.

«Ситуация также усугубляется тем, что официальные представители украинской власти ранее открыто анонсировали проведение «жестких зачисток» и «фильтрационных мероприятий, — говорится в письме Фадеева. - По-прежнему исходим из того, что главная задача правозащитного сообщества на данный момент – предотвратить геноцид мирного населения», — подчеркнули в СПЧ, призвал международное сообщество провести расследование данных преступлений.

Ранее сегодня глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после опубликованного в сети видео с убитыми жителями Купянска. На кадрах видны тела убитых жителей Купянска, у них связаны руки. По обстановке в кадре люди предположили, что видео было снято недавно, когда город уже был под контролем ВСУ. Кроме того, добавили в ведомстве, из метаданных следует, что ролик был снят 9 октября.

10 сентября Минобороны России сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. В ВГА региона пояснили, что на Харьковском направлении численность ВСУ превосходила российские войска в восемь раз. Решение об отводе войск было принято для сохранения личного состава. 

После этого в администрации Харьковской области сообщили, что ВСУ ищут в Купянске людей, сотрудничавших с Россией, задерживают их и увозят в неизвестном направлении.

Ранее по теме: Бастрыкин поручил возбудить дело из-за видео с расправой над жителями Купянска

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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