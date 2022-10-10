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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за видео с расправой над жителями Купянска

Ведомости

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после опубликованного в сети видео с убитыми жителями Купянска. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным СК, ролик опубликовал бывший командир нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещена на территории России) Максим Жорин. На кадрах видны тела убитых жителей Купянска, у них связаны руки.

В СК обратили внимание на реакцию аудитории: по обстановке в кадре люди предположили, что видео было снято недавно, когда город уже был под контролем ВСУ. Кроме того, добавили в ведомстве, из метаданных следует, что ролик был снят 9 октября. «Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима», — заключили в СК.

В пресс-службе заявили, что следователи изучат обстоятельства гибели местных жителей и привлекут виновных к уголовной ответственности.

10 сентября Минобороны России сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. В ВГА региона пояснили, что на Харьковском направлении численность ВСУ превосходила российские войска в восемь раз. Решение об отводе войск было принято для сохранения личного состава. 

После этого в администрации Харьковской области сообщили, что ВСУ ищут в Купянске людей, сотрудничавших с Россией, задерживают их и увозят в неизвестном направлении.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский обвинял в преступлениях на северо-востоке страны российских военных. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные заявления являются ложью. «Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье, и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории», — подчеркнул Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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