Бастрыкин поручил возбудить дело из-за видео с расправой над жителями Купянска
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после опубликованного в сети видео с убитыми жителями Купянска. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным СК, ролик опубликовал бывший командир нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещена на территории России) Максим Жорин. На кадрах видны тела убитых жителей Купянска, у них связаны руки.
В СК обратили внимание на реакцию аудитории: по обстановке в кадре люди предположили, что видео было снято недавно, когда город уже был под контролем ВСУ. Кроме того, добавили в ведомстве, из метаданных следует, что ролик был снят 9 октября. «Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима», — заключили в СК.
В пресс-службе заявили, что следователи изучат обстоятельства гибели местных жителей и привлекут виновных к уголовной ответственности.
10 сентября Минобороны России сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. В ВГА региона пояснили, что на Харьковском направлении численность ВСУ превосходила российские войска в восемь раз. Решение об отводе войск было принято для сохранения личного состава.
После этого в администрации Харьковской области сообщили, что ВСУ ищут в Купянске людей, сотрудничавших с Россией, задерживают их и увозят в неизвестном направлении.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский обвинял в преступлениях на северо-востоке страны российских военных. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные заявления являются ложью. «Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье, и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории», — подчеркнул Песков.
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