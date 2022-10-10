Бастрыкин поручил возбудить дело из-за видео с расправой над жителями Купянска

В то же время президент Украины Владимир Зеленский обвинял в преступлениях на северо-востоке страны российских военных. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные заявления являются ложью. «Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье, и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории», — подчеркнул Песков.