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Песков назвал враньем заявления Киева о «военных преступлениях» в Харьковской области

Ведомости

Информация о преступлениях российских военных в Изюме Харьковской области является ложью. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье, и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории», — подчеркнул Песков (цитата по ТАСС). Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о военных преступлениях России на северо-востоке Украины.

16 сентября глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что киевские власти пытаются повторить в Изюме «сценарий Бучи». Он добавил, что украинская сторона создает «картинку» для западных медиа, чтобы Киев мог получать новые поставки оружия от западных стран.

10 сентября Минобороны РФ сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. По данным российского ведомства, потери украинских сил с 6 по 10 сентября на Харьковском и Николаево-Криворожском направлении составили более 4000 убитыми и более 8000 ранеными.

В ВГА Харьковской области пояснили, что на Харьковском направлении численность ВСУ превосходила российские войска в восемь раз. По словам главы пророссийской администрации области Виталия Ганчева, российских военных отвели, чтобы сохранить личный состав.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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