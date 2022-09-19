Песков назвал враньем заявления Киева о «военных преступлениях» в Харьковской области
Информация о преступлениях российских военных в Изюме Харьковской области является ложью. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье, и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории», — подчеркнул Песков (цитата по ТАСС). Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о военных преступлениях России на северо-востоке Украины.
16 сентября глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что киевские власти пытаются повторить в Изюме «сценарий Бучи». Он добавил, что украинская сторона создает «картинку» для западных медиа, чтобы Киев мог получать новые поставки оружия от западных стран.
10 сентября Минобороны РФ сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. По данным российского ведомства, потери украинских сил с 6 по 10 сентября на Харьковском и Николаево-Криворожском направлении составили более 4000 убитыми и более 8000 ранеными.
В ВГА Харьковской области пояснили, что на Харьковском направлении численность ВСУ превосходила российские войска в восемь раз. По словам главы пророссийской администрации области Виталия Ганчева, российских военных отвели, чтобы сохранить личный состав.
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