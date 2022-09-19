Песков назвал враньем заявления Киева о «военных преступлениях» в Харьковской области

«Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье, и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории», — подчеркнул Песков (цитата по ТАСС). Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о военных преступлениях России на северо-востоке Украины.