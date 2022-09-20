ВГА Харьковской области обвинила ВСУ в похищениях людей в Купянске
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ищут в Купянске Харьковской области людей, сотрудничавших с Россией, их задерживают и увозят в неизвестном направлении. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу пророссийской военно-гражданской администрации региона.
«ВСУ активно ведет работу по вычислению "коллаборантов". Отыскивают и увозят в неизвестном направлении», — рассказали в ВГА. Собеседник агентства также отметил, что жители Купянска после прихода ВСУ рассказывают «страшные вещи», которые происходят в городе.
В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль часть Харьковской области. В регионе была сформирована пророссийская администрация.
9 сентября пророссийские власти региона сообщили об эвакуации жителей Харьковской области. Отмечалось, что их увозят на территорию ЛНР и в Россию. Тогда глава Купянского района Максим Губин указывал на сложную обстановку, но отмечал, что Купянск продолжает находиться под контролем союзных войск.
10 сентября Минобороны России заявило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. В ВГА региона пояснили, что на Харьковском направлении численность ВСУ превосходила российские войска в восемь раз. Решение об отводе войск было принято для сохранения личного состава.
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