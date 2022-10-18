Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Белая Березка
Украинские военные обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
«В настоящее время ВСУ ведут обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района. Есть попадание снаряда в жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.
По уточненной информации, в результате обстрела Белой Березки пострадали два жилых дома. Подразделения МЧС и оперативные службы работают на месте, добавил губернатор.
В Курской области ранее сегодня сообщили об обстрелах двух населенных пунктов — поселка Теткино и села Попово-Лежачи.
ФСБ ранее сообщила о предотвращении теракта украинских спецслужб на объекте транспортно-логистического терминала в Брянске. В ходе операции был задержан гражданин Украины, работавший на СБУ. Помимо этого ФСБ изъяла самодельное взрывное устройство (СВУ), которое диверсант планировал заложить на одном из складов объекта и взорвать его.
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