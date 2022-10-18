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Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Белая Березка

Ведомости

Украинские военные обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

«В настоящее время ВСУ ведут обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района. Есть попадание снаряда в жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

По уточненной информации, в результате обстрела Белой Березки пострадали два жилых дома. Подразделения МЧС и оперативные службы работают на месте, добавил губернатор.

В Курской области ранее сегодня сообщили об обстрелах двух населенных пунктов — поселка Теткино и села Попово-Лежачи.

ФСБ ранее сообщила о предотвращении теракта украинских спецслужб на объекте транспортно-логистического терминала в Брянске. В ходе операции был задержан гражданин Украины, работавший на СБУ. Помимо этого ФСБ изъяла самодельное взрывное устройство (СВУ), которое диверсант планировал заложить на одном из складов объекта и взорвать его.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных