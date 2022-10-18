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Лавров: прежнее дипломатическое присутствие России на Западе лишено смысла

Ведомости

Сохранение дипломатического присутствия России на Западе на прежнем уровне не имеет смысла, поскольку Европа пытается закрыться от России и прекратить любое сотрудничество. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, поступившими впервые на дипломатическую службу.

«Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Главное – там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь», – сказал он.

Сейчас Россия, по словам Лаврова, переживает «переломную эпоху», в условиях которой необходимо отстаивать экономические и социальные интересы страны и граждан, а также «чувство национальной гордости, чести и защиты исторического наследия». МИД России сейчас проводит географическую переориентацию своей деятельности в центральном аппарате и за рубежом, добавил он.

Лавров также заявил, что никакой изоляции России не существует, поскольку на всех континентах появляются новые центры экономического роста, финансового и политического влияния.

«Это Азия и в широком смысле – Евразия, Африка, которая обладает колоссальным количеством природных ресурсов, еще совсем не разработанных», – отметил Лавров.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) заявил, что именно страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, что особенно важно, когда происходят серьезные изменения в глобальной политике и экономике: «Мир становится по-настоящему многополярным, и весьма заметную – если не ключевую – роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы».

Россия, по словам Путина, выступает за развитие Азии и создание пространства для «торгового и инвестиционного сотрудничества».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных