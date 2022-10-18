Губернаторы Курской и Белгородской областей сообщили об обстрелах со стороны ВСУ

«В Гуево пострадал один из жилых частных домов и сарай. Есть повреждения крыш и фасадов нескольких домов в селе Гончаровке, по сути, окраины города Суджи. Один из домов серьезно прошит осколками. Сейчас идет подворовый обход, уточняем нанесенный ущерб», — написал Старовойт в своем Telegram-канале. Сегодня обстрелу также подверглись поселок Теткино и село Попово-Лежачи.