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Губернаторы Курской и Белгородской областей сообщили об обстрелах со стороны ВСУ

Ведомости

Приграничные села в Суджанском районе Курской области, а также село Старый Хутор в Белгородской области были обстреляны украинскими военными, сообщили губернаторы регионов Роман Старовойт и Вячеслав Гладков.

«В Гуево пострадал один из жилых частных домов и сарай. Есть повреждения крыш и фасадов нескольких домов в селе Гончаровке, по сути, окраины города Суджи. Один из домов серьезно прошит осколками. Сейчас идет подворовый обход, уточняем нанесенный ущерб», — написал Старовойт в своем Telegram-канале. Сегодня обстрелу также подверглись поселок Теткино и село Попово-Лежачи.

Гладков сообщил, что под обстрелом оказалось село Старый Хутор. Никто из жителей не пострадал. Осколками снаряда посечены несколько фасадов и окон частных домовладений. «Также повреждена линия электропередач, село обесточено. К восстановительным работам аварийные бригады приступят в светлое время суток», — сообщил он. Это третий обстрел региона за сутки.

Ранее сегодня Гладков сообщил, что в одном из районов Белгородской области территорию железнодорожной станции обстреляли снарядами, движение поездов на этом участке временно остановлено.

С середины апреля 6 из 7 пограничных регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 7 октября — действие режима продлится до 22 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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