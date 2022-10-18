Губернаторы Курской и Белгородской областей сообщили об обстрелах со стороны ВСУ
Приграничные села в Суджанском районе Курской области, а также село Старый Хутор в Белгородской области были обстреляны украинскими военными, сообщили губернаторы регионов Роман Старовойт и Вячеслав Гладков.
«В Гуево пострадал один из жилых частных домов и сарай. Есть повреждения крыш и фасадов нескольких домов в селе Гончаровке, по сути, окраины города Суджи. Один из домов серьезно прошит осколками. Сейчас идет подворовый обход, уточняем нанесенный ущерб», — написал Старовойт в своем Telegram-канале. Сегодня обстрелу также подверглись поселок Теткино и село Попово-Лежачи.
Гладков сообщил, что под обстрелом оказалось село Старый Хутор. Никто из жителей не пострадал. Осколками снаряда посечены несколько фасадов и окон частных домовладений. «Также повреждена линия электропередач, село обесточено. К восстановительным работам аварийные бригады приступят в светлое время суток», — сообщил он. Это третий обстрел региона за сутки.
Ранее сегодня Гладков сообщил, что в одном из районов Белгородской области территорию железнодорожной станции обстреляли снарядами, движение поездов на этом участке временно остановлено.
С середины апреля 6 из 7 пограничных регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 7 октября — действие режима продлится до 22 октября.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса