Игорь Стрелков подтвердил, что ушел на фронт
Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков подтвердил, что отправился в зону проведения специальной военной операции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«С 14.10.2022 г. в действующей армии», — сообщил он.
Несколько военных корреспондентов ранее сообщили, что Стрелков, который воевал за Донбасс в 2014 г., снова отправился на фронт. Фото экс-министра обороны ДНР в военной форме также было опубликовано на странице его супруги Мирославы Регинской в соцсети «Вконтакте».
По данным источников RT, Стрелков отправился служить в один из добровольческих батальонов в качестве начальника штаба или замкомандира батальона.
Главное управление разведки минобороны Украины ранее пообещало выплатить $100 000 за передачу в плен Стрелкова.
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