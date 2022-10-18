Игорь Стрелков подтвердил, что ушел на фронт

Несколько военных корреспондентов ранее сообщили, что Стрелков, который воевал за Донбасс в 2014 г., снова отправился на фронт. Фото экс-министра обороны ДНР в военной форме также было опубликовано на странице его супруги Мирославы Регинской в соцсети «Вконтакте».