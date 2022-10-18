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Игорь Стрелков подтвердил, что ушел на фронт

Ведомости

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков подтвердил, что отправился в зону проведения специальной военной операции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С 14.10.2022 г. в действующей армии», — сообщил он.

Несколько военных корреспондентов ранее сообщили, что Стрелков, который воевал за Донбасс в 2014 г., снова отправился на фронт. Фото экс-министра обороны ДНР в военной форме также было опубликовано на странице его супруги Мирославы Регинской в соцсети «Вконтакте».

По данным источников RT, Стрелков отправился служить в один из добровольческих батальонов в качестве начальника штаба или замкомандира батальона.

Главное управление разведки минобороны Украины ранее пообещало выплатить $100 000 за передачу в плен Стрелкова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных