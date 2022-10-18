Во Франции прошли многотысячные протесты против политики властей

МВД также сообщило о 15 задержанных в ходе демонстрации, 11 из них — в столице. По данным ведомства, девять сотрудников полиции получили ранения. Многотысячные акции проходят в Марселе, где на улицы вышли около 2 000 человек, в Гавре — 3600, в Страсбурге — 1300, в Ренне — 4500, в Монпелье — около 2000.