Во Франции прошли многотысячные протесты против политики властей
Около 107 000 человек приняли участие в акциях протеста во Франции, передает телеканал BFM TV со ссылкой на данные МВД страны.
«Министерство внутренних дел сообщает о 107 000 демонстрантов по всей Франции, в том числе 13 000 в Париже», — говорится в сообщении. Профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда», в свою очередь, оценило количество участников протестов в 300 000 человек. Согласно его данным, в столице на улицы вышли 70 000 человек.
МВД также сообщило о 15 задержанных в ходе демонстрации, 11 из них — в столице. По данным ведомства, девять сотрудников полиции получили ранения. Многотысячные акции проходят в Марселе, где на улицы вышли около 2 000 человек, в Гавре — 3600, в Страсбурге — 1300, в Ренне — 4500, в Монпелье — около 2000.
Четыре профсоюза — CGT, Force Ouvrière, FSU и Solidaires — призвали принять участие в демонстрациях. В них принимают участие, в частности энергетики, транспортники, преподаватели, работники частного сектора. Одним из требований протестующих является повышение зарплат на фоне подорожания стоимости жизни.
Первыми на забастовку вышли работники нефтеперерабатывающих заводов и складов TotalEnergies и ExxonMobil, которые бастуют уже не первую неделю, требуя улучшения условий труда. К ним также присоединились работники железнодорожного оператора SNCF и RATP (Автономное агентство парижского транспорта). В результате в городе отмечены перебои в движении поездов на некоторых линиях метро, отменена примерно четверть пригородных электричек.
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