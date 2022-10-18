Газета
Политика

Во Франции прошли многотысячные протесты против политики властей

Ведомости

Около 107 000 человек приняли участие в акциях протеста во Франции, передает телеканал BFM TV со ссылкой на данные МВД страны.

«Министерство внутренних дел сообщает о 107 000 демонстрантов по всей Франции, в том числе 13 000 в Париже», — говорится в сообщении. Профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда», в свою очередь, оценило количество участников протестов в 300 000 человек. Согласно его данным, в столице на улицы вышли 70 000 человек.

МВД также сообщило о 15 задержанных в ходе демонстрации, 11 из них — в столице. По данным ведомства, девять сотрудников полиции получили ранения. Многотысячные акции проходят в Марселе, где на улицы вышли около 2 000 человек, в Гавре — 3600, в Страсбурге — 1300, в Ренне — 4500, в Монпелье — около 2000.

Четыре профсоюза — CGT, Force Ouvrière, FSU и Solidaires — призвали принять участие в демонстрациях. В них принимают участие, в частности энергетики, транспортники, преподаватели, работники частного сектора. Одним из требований протестующих является повышение зарплат на фоне подорожания стоимости жизни.

Первыми на забастовку вышли работники нефтеперерабатывающих заводов и складов TotalEnergies и ExxonMobil, которые бастуют уже не первую неделю, требуя улучшения условий труда. К ним также присоединились работники железнодорожного оператора SNCF и RATP (Автономное агентство парижского транспорта). В результате в городе отмечены перебои в движении поездов на некоторых линиях метро, отменена примерно четверть пригородных электричек.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: Партия консерваторов начнет обсуждать отставку премьера Великобритании

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных