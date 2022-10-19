Власти Херсонской области планируют вывезти на левый берег Днепра до 60 000 человек

«Мы подсчитывали — примерно 50 000-60 000 людей планируется переместить на левый берег Днепра (в Херсонской области. – Ред.)», — сказал Сальдо в эфире «Соловьев Live». По его словам, для перемещения всех людей через Днепр понадобится порядка недели.