Власти Херсонской области планируют вывезти на левый берег Днепра до 60 000 человек
Власти Херсонской области планируют переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».
«Мы подсчитывали — примерно 50 000-60 000 людей планируется переместить на левый берег Днепра (в Херсонской области. – Ред.)», — сказал Сальдо в эфире «Соловьев Live». По его словам, для перемещения всех людей через Днепр понадобится порядка недели.
Командующий объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин накануне заявил, что украинские силы продолжают атаковать российские позиции, поэтому обстановка в зоне СВО остается напряженной. Суровикин пояснил, что в первую очередь ВСУ предпринимают попытки прорваться на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.
Ранее администрация Херсонской области оповестила граждан по СМС о необходимости эвакуации на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины.
Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов призвал жителей Херсона «максимально быстро эвакуироваться». По его словам, российские власти пообещали компенсировать людям жилье, если оно пострадает от ударов украинской стороны.
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