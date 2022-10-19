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Власти Херсонской области планируют вывезти на левый берег Днепра до 60 000 человек

Ведомости

Власти Херсонской области планируют переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».

«Мы подсчитывали — примерно 50 000-60 000 людей планируется переместить на левый берег Днепра (в Херсонской области. – Ред.)», — сказал Сальдо в эфире «Соловьев Live». По его словам, для перемещения всех людей через Днепр понадобится порядка недели.

Командующий объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин накануне заявил, что украинские силы продолжают атаковать российские позиции, поэтому обстановка в зоне СВО остается напряженной. Суровикин пояснил, что в первую очередь ВСУ предпринимают попытки прорваться на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.

Ранее по теме: Суровикин назвал напряженной обстановку в зоне спецоперации

Ранее администрация Херсонской области оповестила граждан по СМС о необходимости эвакуации на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины.

Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов призвал жителей Херсона «максимально быстро эвакуироваться». По его словам, российские власти пообещали компенсировать  людям жилье, если оно пострадает от ударов украинской стороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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