Херсонские власти заявили об удержании линии обороны и отражении всех атак ВСУ
Российские войска отразили все атаки ВСУ при попытке наступления в Херсонской области, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
По его словам, после артиллерийской подготовки украинские военные перешли в наступление. Отмечается большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) среднего действия и разведывательных Bayraktar на удалении без входа в зону ПВО.
«На данном этапе все атаки отражены, продолжаем удерживать линию обороны», — отметил Стремоусов. Ранее он призвал жителей Херсона «максимально быстро эвакуироваться». Он уточнил, что обстрелам может подвергнуться правобережная часть Херсонской области, где расположен город.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сегодня заявил, что Херсон не будет сдан вооруженным силам Украины (ВСУ). Он добавил, что у российской армии достаточно сил, чтобы отразить атаки ВСУ и перейти в контрнаступление, «если этого потребует тактическая ситуация».
Накануне, 18 октября, командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин рассказал о напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации. По его словам, на Херсонском направлении НАТО требует от украинских военных проведения наступательных операций. Действия российской армии в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, не исключены «непростые решения», добавил Суровикин.
Он также рассказал о возможном применении Украиной «запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС». По словам Суровикина, эти действия могут привести к «большим жертвам» среди гражданского населения.
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