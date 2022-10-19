Херсонские власти заявили об удержании линии обороны и отражении всех атак ВСУ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сегодня заявил, что Херсон не будет сдан вооруженным силам Украины (ВСУ). Он добавил, что у российской армии достаточно сил, чтобы отразить атаки ВСУ и перейти в контрнаступление, «если этого потребует тактическая ситуация».