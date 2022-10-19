Сальдо сообщил об отсутствии планов сдавать Херсон

«Есть четкое понимание: город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей, мы хотим, чтобы как можно меньше пострадало людей из-за военных действий. Отдавать Херсон никто не будет. Военные знают, что делать. Они будут стоять насмерть», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).