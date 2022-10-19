Сальдо сообщил об отсутствии планов сдавать Херсон
Херсон не будет сдан вооруженным силам Украины (ВСУ), об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
«Есть четкое понимание: город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей, мы хотим, чтобы как можно меньше пострадало людей из-за военных действий. Отдавать Херсон никто не будет. Военные знают, что делать. Они будут стоять насмерть», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Сальдо также добавил, что у российской армии достаточно сил, чтобы отразить атаки ВСУ и перейти в контрнаступление, «если этого потребует тактическая ситуация».
Накануне, 18 октября, командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин рассказал о напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации. По его словам, на Херсонском направлении НАТО требует от украинских военных проведения наступательных операций. Действия российской армии в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, не исключены «непростые решения», добавил Суровикин.
Он также рассказал о возможном применении Украиной «запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС». По словам Суровикина, эти действия могут привести к «большим жертвам» среди гражданского населения.
Также сегодня замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал жителей Херсона «максимально быстро эвакуироваться». Он уточнил, что обстрелам может подвергнуться правобережная часть Херсонской области, где расположен город. При этом российская армия не планирует оставлять Херсон. «Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца», — подчеркнул Стремоусов.
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