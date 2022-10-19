Въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закроется на неделю

Он отметил, что за последние два дня из Херсона выехали около 5000 человек, а всего из Херсонской области — почти 40% населения. За неделю эвакуировать планируют до 60 000, сообщал Сальдо ранее. Врио губернатора также рассказал, что сейчас в Херсоне проводят подомовой обход жителей и убеждают их покинуть город, чтобы не пострадать в случае прорыва дамбы из-за обстрелов ВСУ. Он уточнил, что в этом случае населенные пункты Херсонской области попадут под подтопление, вода не поднимется выше чем на 1-1,5 метра, уточнил он.