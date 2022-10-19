Въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закроется на неделю
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о закрытии въезда на территорию региона для гражданских лиц на семь дней, об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что в течение этой недели въезд в Херсонскую область будет разрешен только по спецпропускам комендатуры для работников снабжающих компаний.
«На семь дней закрывается въезд на территорию Херсонской области гражданских лиц. Только те, которым даст комендатура пропуск, и те, что занимаются обеспечением, снабжением, работой коммунальных органов (смогут въехать на территорию Херсонской области. — Ред.)», — сказал Сальдо (цит. по «Интерфаксу»).
В настоящее время ведется работа по увеличению пропускной способности паромных переправ. По словам Сальдо, эвакуация жителей региона проходит за счет средств из федерального бюджета. Организованное перемещение сотрудников бюджетных организаций, в том числе учителей и врачей, начнется сегодня, 19 октября. Помимо этого, на левый берег Днепра также переедут и региональные власти, управление в этот период будет вестись оттуда.
Он отметил, что за последние два дня из Херсона выехали около 5000 человек, а всего из Херсонской области — почти 40% населения. За неделю эвакуировать планируют до 60 000, сообщал Сальдо ранее. Врио губернатора также рассказал, что сейчас в Херсоне проводят подомовой обход жителей и убеждают их покинуть город, чтобы не пострадать в случае прорыва дамбы из-за обстрелов ВСУ. Он уточнил, что в этом случае населенные пункты Херсонской области попадут под подтопление, вода не поднимется выше чем на 1-1,5 метра, уточнил он.
Сальдо сообщил, что сейчас на Каховской ГЭС идет сброс воды, чтобы избежать затопления Херсона. По его словам, риск подтопления сохраняется только для частных зон. «Уже просчитано, что не все районы Херсона и населенные пункты, расположенные ниже по течению от Каховской дамбы, попадут под такое опасное подтопление. Херсон большей частью стоит на высоком берегу, он не будет ощущать этих неудобств», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Накануне, 18 октября, командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин рассказал о напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации. По его словам, появилась информация о возможном применении Украиной «запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС». По словам Суровикина, эти действия могут привести к «большим жертвам» среди гражданского населения.
Также сегодня замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал жителей Херсона «максимально быстро эвакуироваться». Он уточнил, что российские власти пообещали компенсировать людям жилье, если оно пострадает от ударов украинских военных.
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