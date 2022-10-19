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Власти Херсонской области оповестили жителей об эвакуации

Ведомости

Власти Херсонской области направили жителям региона СМС-сообщения с предписанием срочно эвакуироваться из-за угроз обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 07:00 автобусы от речпорта на левый берег», — сказано в сообщениях.

Накануне, 18 октября, командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин рассказал о напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации. По его словам, на Херсонском направлении НАТО требует от украинских военных проведения наступательных операций. Действия российской армии в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, не исключены «непростые решения», добавил Суровикин.

Он отметил, что появилась информация о возможном применении Украиной «запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС». По словам Суровикина, эти действия могут привести к «большим жертвам» среди гражданского населения.

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В связи со складывающейся ситуацией врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о планах переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000 — 60 000 человек, на это уйдет около шести дней.

Также сегодня замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал жителей Херсона «максимально быстро эвакуироваться». Он уточнил, что российские власти пообещали компенсировать людям жилье, если оно пострадает от ударов украинских военных. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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