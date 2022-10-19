Сенаторы не исключили обсуждения ситуации в Херсонской области после заседания Совбеза
Пленарное заседание Совета Федерации 19 октября может продолжиться обсуждением ситуации в Херсонской области по аналогии со вчерашним общением вице-премьера Марата Хуснуллина в Госдуме, заявил первый зампредседателя комитета по региональной политике Владимир Городецкий.
«Не знаю [темы вечернего заседания], может, как вчера в Госдуме, Хуснуллин расскажет про Херсон», – сказал Городецкий «Ведомостям». Сенатор Василий Иконников предложил «не гадать на кофейной гуще и дождаться заседания».
Несколько других опрошенных «Ведомостями» сенаторов сообщили, что не знают, что именно будет обсуждаться после дневного перерыва. Заместитель председателя СФ Галина Карелова от комментариев отказалась.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила перерыв до 17:00. В 16:00 пройдет заседание совета палаты. В перерыве заседания СФ пройдет заседание Совбеза.
Накануне, 18 октября, пресс-служба Кремля сообщила, что в среду Путин проведет в режиме видеоконференции совещание с членами Совбеза. Уточняется, что на совещании будут рассмотрены вопросы, касающиеся национальной безопасности в миграционной сфере. С докладом также выступит замглавы СБ Дмитрий Медведев.
О том, что Путин намеревается провести совещание с членами Совета безопасности, стало известно 16 октября. Об этом сообщил ведущий передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» журналист Павел Зарубин. Позже в Кремле подтвердили информацию, подчеркнув, что речь идет о «еженедельном оперативном совещании».
В предыдущий раз оперативное совещание президента с членами СБ состоялось 10 октября. Тогда Путин обвинил Киев в попытке подорвать «Турецкий поток», причастности к диверсиям на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также в обстрелах Запорожской и Курской АЭС.
Кроме того, российский лидер сообщил, что удары по инфраструктуре Украины были нанесены по предложению Минобороны РФ и Генштаба РФ. Президент уточнил, что атаке подверглись объекты энергетики, военного управления и связи Украины. Путин предостерег Киев от продолжения терактов на территории России.