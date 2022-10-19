Не место для трансляций

Не место для трансляцийВ чрезвычайных условиях руководство Госдумы решило, что прежняя открытость – это лишнее
Руководство Госдумы решило прервать практику последнего десятилетия, когда заседания нижней палаты парламента транслировались на ее сайте в прямом эфире. Решение, принятое Советом Госдумы 17 октября, вступило в силу во вторник: к депутатам пришел вице-премьер Марат Хуснуллин, который рассказал о переезде жителей Херсонской области в другие регионы России из-за обстрела территории со стороны ВСУ и риска затопления значительной части области, в случае повреждения Каховской ГЭС. Как сообщил «Ведомостям» один из депутатов, перед началом общения с Хуснуллиным их попросили сдать мобильные телефоны.
В начале этого заседания спикер Вячеслав Володин сказал коллегам, что после закрытого выступления Хуснуллина трансляция заседаний будет проводиться только для журналистов в пресс-центре Госдумы. Но она прекратится на сайте нижней палаты, сказал собеседник в аппарате: «И это предложение было поддержано аплодисментами депутатов». Он говорит, что трансляции заседаний будут организованы только для аккредитованных в Госдуме журналистов, сейчас их около 1000 человек (обычно считают в том числе не только пишущих сотрудников СМИ, но и фотографов, операторов и др.). Среди них де-факто нет западных журналистов.
Большинство парламентов в мире не ведут прямые трансляции со своих заседаний – так собеседник в аппарате Госдумы ответил на вопрос, как избиратели могут самостоятельно (не через призму СМИ) увидеть работу избранных ими депутатов. До этого Володин любил подчеркивать «открытость» парламента и неоднократно это делал. «Нам постепенно удалось выйти на открытость депутатского корпуса, причем даже большую, чем в любом зарубежном парламенте», – к примеру, говорил спикер в интервью «Российской газете» в 2018 г. Более того, когда Володин только стал председателем Госдумы и активно боролся за посещаемость депутатами нижней палаты парламента, он вел себя по отношению к СМИ чуть иначе. К примеру, в 2017 г. специально приглашал корреспондентов «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК на гостевой балкон зала пленарных заседаний, для того чтобы они могли оценить «явку» и поведение парламентариев.
Зачем закрываться
Впрочем, теперь ситуация иная – экстраординарная, признают собеседники «Ведомостей» в Госдуме. Решение об отказе от трансляций принял Володин, говорит один из собеседников на Охотном Ряду. Решение об ограничении показа пленарных заседаний на сайте в режиме реального времени связано с обсуждением мер поддержки солдат и офицеров, участвующих в спецоперации, сказал источник в аппарате: «Это все очень сложные вопросы». Нужно было прекратить трансляцию, чтобы «не тиражировать» лишние дискуссии, пояснил он.
Одна из основных версий прекращения трансляций, по словам собеседников «Ведомостей», в Госдуме – резкие выступления депутатов после начала частичной мобилизации в отношении представителей Минобороны. Вице-спикер Петр Толстой объяснил «Ведомостям» решение прекратить трансляции тематикой вопросов, которые обсуждаются на пленарных заседаниях. «В основном сейчас обсуждаем вопросы проведения специальной военной операции и связанные с ней», – сообщил он «Ведомостям». По словам депутата, прямая трансляция на сайте дает мгновенный доступ к «важной информации» лицам и организациям, действующим не в интересах России. «При этом трансляции для журналистов сохраняются. Публиковать что-то или нет – это уже их ответственность», – добавил он. «Мы минимизируем риски, – заявил замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко. – Поскольку любая информация используется нашими врагами, депутатский корпус поддержал решение Совета Думы прекратить трансляцию заседаний в интернете».
Кроме того, есть версия, что «депутаты могут что-то болтнуть», а «иностранные разведки» могут отслеживать их выступления и использовать это против России, говорит один из источников в Госдуме. Еще один источник сказал, что депутаты вообще «слишком много болтают», тем более в текущей ситуации. «Поэтому, например, представители некоторых силовых ведомств не приходят в Госдуму, поскольку опасаются, что все утечет», – говорит он. Например, 6 октября член комитета по обороне Андрей Гурулев говорил, что 17 октября на заседание комиссии по рассмотрению закрытых статей бюджета пригласят замминистра обороны РФ по вооружению Алексея Криворучко и замминистра по материально-техническому обеспечению Михаила Мизинцева. Но, как писали «Ведомости», они не пришли, вместо них были представители соответствующих департаментов ведомства.
Что дальше
Принцип открытости парламентских заседаний закреплен в ч. 2 ст. 100 Конституции. В Основном законе говорится, что «заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются открытыми»: «В случаях, предусмотренных регламентом палаты, она вправе проводить закрытые заседания». Из ст. 37 регламента нижней палаты также следует, что заседания «проводятся открыто, гласно и освещаются в СМИ». Но есть и исключения. В частности, Госдума может принять решение о проведении закрытого заседания, если предложение об этом внесено председательствующим на заседании, Советом Госдумы, президентом, комитетом, фракцией или председателем правительства. Но согласие на такой формат мероприятия должно дать большинство депутатов. Если на закрытых заседаниях обсуждаются закрытые данные, то они разглашению и распространению не подлежат.
В данном случае, очевидно, речь о применении данной регламентной нормы в полной мере не идет. При этом, полагает один из собеседников «Ведомостей» на Охотном Ряду, теперь будет проще координировать информационную политику в Госдуме. К примеру, контента станет меньше, а одним из основных источников информации, в том числе видеоконтента с пленарки, станет канал «Дума.ТВ» (его гендиректор Сергей Пушкин теперь в должности первого замруководителя аппарата отвечает за медиа в Госдуме). 18 октября, как обратил внимание корреспондент «Ведомостей», трансляции уже не было на компьютерах в пресс-центре для телевизионных журналистов, где телевизионщики отслеживают ход заседания палаты. По мнению еще одного собеседника в Госдуме, работа ТВ-журналистов сильно усложнится.
По словам источника на Охотном Ряду, трансляции комитетов Госдумы будут доступны на сайте, если депутаты подадут соответствующую заявку. Такой же порядок действует и сейчас. Будут доступны парламентские слушания или выступления представителей фракции на пресс-подходах. По его словам, в кабинеты депутатов и аппарата Госдумы трансляция пленарных заседаний идет. В 2000-х уже складывалась подобная ситуация при попытке депутатов обеспечить доступ граждан к внутренней трансляции.
К примеру, в 2009 г. сотрудники профильных служб отключили на Охотном Ряду возможность передачи видеосигнала в интернет депутату Сергею Обухову, который пытался транслировать заседание из своего кабинета. Вице-спикер Госдумы Любовь Слиска называла это грубым нарушением требований информационной безопасности, писала «Независимая газета».
Вопрос с трансляциями придется решать, говорит собеседник в Госдуме, ведь за ними следят представители других ведомств.
В подготовке статьи участвовали Дарья Мосолкина и Евгения Дубровина