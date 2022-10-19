Не место для трансляций

Большинство парламентов в мире не ведут прямые трансляции со своих заседаний – так собеседник в аппарате Госдумы ответил на вопрос, как избиратели могут самостоятельно (не через призму СМИ) увидеть работу избранных ими депутатов. До этого Володин любил подчеркивать «открытость» парламента и неоднократно это делал. «Нам постепенно удалось выйти на открытость депутатского корпуса, причем даже большую, чем в любом зарубежном парламенте», – к примеру, говорил спикер в интервью «Российской газете» в 2018 г. Более того, когда Володин только стал председателем Госдумы и активно боролся за посещаемость депутатами нижней палаты парламента, он вел себя по отношению к СМИ чуть иначе. К примеру, в 2017 г. специально приглашал корреспондентов «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК на гостевой балкон зала пленарных заседаний, для того чтобы они могли оценить «явку» и поведение парламентариев.