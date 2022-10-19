Минэнерго назначило куратора восстановления энергообъектов в новых регионах

Павлов родился в 1977 г., окончил Ростовский государственный экономический университет в 1999 г., до нового назначения он замещал должность главы департамента координации социально-экономического развития регионов в Минэкономразвития, а до этого – должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ростовской области в сфере энергетики и тарифов.