Минэнерго назначило куратора восстановления энергообъектов в новых регионах
Глава Минэнерго России Николай Шульгинов назначил руководителем нового департамента реализации специальных проектов Вадима Павлова. На этом посту он займется в том числе восстановлением энергообъектов в новых регионах.
«В новой должности Вадим Павлов будет курировать реализацию спецпроектов по вопросам топливно-энергетического комплекса в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в том числе координировать работу по восстановлению энергообъектов», – говорится в сообщении Минэнерго.
Павлов родился в 1977 г., окончил Ростовский государственный экономический университет в 1999 г., до нового назначения он замещал должность главы департамента координации социально-экономического развития регионов в Минэкономразвития, а до этого – должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ростовской области в сфере энергетики и тарифов.
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав России четырех регионов.
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