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Минэнерго назначило куратора восстановления энергообъектов в новых регионах

Ведомости

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов назначил руководителем нового департамента реализации специальных проектов Вадима Павлова. На этом посту он займется в том числе восстановлением энергообъектов в новых регионах.

«В новой должности Вадим Павлов будет курировать реализацию спецпроектов по вопросам топливно-энергетического комплекса в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в том числе координировать работу по восстановлению энергообъектов», – говорится в сообщении Минэнерго.

Павлов родился в 1977 г., окончил Ростовский государственный экономический университет в 1999 г., до нового назначения он замещал должность главы департамента координации социально-экономического развития регионов в Минэкономразвития, а до этого – должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ростовской области в сфере энергетики и тарифов.

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав России четырех регионов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных