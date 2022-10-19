Кадыров заявил, что спецоперация теперь будет идти «по-другому»

Глава Чечни со ссылкой на командира специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинова отметил, что ВСУ несут большие потери. По его словам, украинские военные «делают ставку на массовость в живой силе и технике» и не отказываются от этой тактики, несмотря на то что она «не приносит никакого преимущества».