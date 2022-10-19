Кадыров заявил, что спецоперация теперь будет идти «по-другому»
Россия долгое время предупреждала Киев, что конкретные меры в ходе спецоперации еще не приняты, с началом ракетных ударов по объектам инфраструктуры Украины подход России к СВО изменился. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Россия многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы. Мало не покажется никому», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни со ссылкой на командира специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинова отметил, что ВСУ несут большие потери. По его словам, украинские военные «делают ставку на массовость в живой силе и технике» и не отказываются от этой тактики, несмотря на то что она «не приносит никакого преимущества».
Кадыров также сообщил об успехах на Артемовском направлении. По его словам, союзные силы постепенно берут под контроль новые территории и продвигаются вперед. Глава Чечни добавил, что в Соледаре и Яковлевке инициатива тоже на стороне российских военных.
10 октября на фоне ракетных ударов российских военных по инфраструктурным объектам Украины Кадыров сообщил, что полностью удовлетворен ходом спецоперации. Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского «бежать, не оглядываясь, в сторону Запада».
Сегодня президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности ввел военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, попытки терактов на территории России киевских властей, а также на нежелание Украины возобновлять переговорный процесс.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
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