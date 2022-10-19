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Кадыров заявил, что спецоперация теперь будет идти «по-другому»

Ведомости

Россия долгое время предупреждала Киев, что конкретные меры в ходе спецоперации еще не приняты, с началом ракетных ударов по объектам инфраструктуры Украины подход России к СВО изменился. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Россия многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы. Мало не покажется никому», — написал Кадыров в своем Telegram-канале. 

Глава Чечни со ссылкой на командира специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинова отметил, что ВСУ несут большие потери. По его словам, украинские военные «делают ставку на массовость в живой силе и технике» и не отказываются от этой тактики, несмотря на то что она «не приносит никакого преимущества».

Кадыров также сообщил об успехах на Артемовском направлении. По его словам, союзные силы постепенно берут под контроль новые территории и продвигаются вперед. Глава Чечни добавил, что в Соледаре и Яковлевке инициатива тоже на стороне российских военных.

10 октября на фоне ракетных ударов российских военных по инфраструктурным объектам Украины Кадыров сообщил, что полностью удовлетворен ходом спецоперации. Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского «бежать, не оглядываясь, в сторону Запада».

Сегодня президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности ввел военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, попытки терактов на территории России киевских властей, а также на нежелание Украины возобновлять переговорный процесс.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных