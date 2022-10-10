Кадыров сообщил о полном удовлетворении ходом спецоперации на Украине

«Зеленский жалуется на прилеты по Киеву и другим городам. Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешевка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада. Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО», — написал он.