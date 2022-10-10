Кадыров сообщил о полном удовлетворении ходом спецоперации на Украине
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о полном удовлетворении ходом специальной военной операции на Украине, такое заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Зеленский жалуется на прилеты по Киеву и другим городам. Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешевка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада. Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО», — написал он.
Кадыров также задал президенту Украины Владимиру Зеленскому риторический вопрос: «Тебе можно, а другим нельзя?». В качестве примеров аналогичных действий со стороны Украины глава Чечни привел уничтожение инфраструктуры городов Донецкой и Луганской народных республик, удары по Запорожской АЭС, а также недавний подрыв Крымского моста, в котором президент России Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы.
Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского. Позже он рассказал, что в результате ракетных ударов по Киеву погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек. Весь киевский метрополитен приостановил работу, станции используются как убежища.
Помимо этого, прилеты были зафиксированы в Днепре, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. В СМИ писали, что в некоторых районах Тернополя и Львова в результате ракетных ударов жители остались без электричества. По словам мэра Львова Андрея Садового, после ракетных ударов ТЭЦ приостановила работу.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе для всех объектов критической инфраструктуры на Украине, поскольку они являются «мишенями» для ракет.
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