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Общество

В Белгороде восстановили электроснабжение

Ведомости

Электроснабжение в Белгороде, которое было частично нарушено в результате аварии, восстановлено, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Электроснабжение в домах белгородцев восстановлено», – написал он.

Временно будет отсутствовать уличное освещение на нескольких улицах, предупредил глава региона.

Ранее в городе без света остались улица Губкина и бульвар Первого Салюта.  Это произошло после отключения трансформатора на подстанции «Южная» из-за перенапряжения.

Гладков ранее сегодня сообщил, что при обстреле села Шебекино пострадали несколько человек. По его словам, все прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе по торговому центру и спортивному комплексу. 

Населенные пункты Белгородской области уже несколько дней подряд подвергаются обстрелам ВСУ. Гладков также сообщал о попадании снаряда в один из объектов инфраструктуры Белгорода. Он уточнил, что разрушения были незначительными, они «не повлияют на работу энергообеспечения города». 

Ранее сегодня по указу президента Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, режим базовой готовности — во всех остальных регионах России. При этом в четырех новых регионах РФ было введено военное положение.

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Ранее по теме: В Белгороде произошло отключение трансформатора на подстанции «Южная»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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