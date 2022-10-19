В Белгороде произошло отключение трансформатора на подстанции «Южная»
В Белгороде произошло отключение трансформатора на подстанции «Южная» из-за перенапряжения, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Без света остаются пока две улицы: Губкина и бульвар Первого Салюта. Аварийные бригады уже работают на устранение последствий. На переподключение потребуется полтора часа», — написал он.
Гладков ранее сегодня сообщил, что при обстреле села Шебекино пострадали несколько человек. По его словам, все прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе по торговому центру и спортивному комплексу.
Населенные пункты Белгородской области уже несколько дней подряд подвергаются обстрелам ВСУ. Гладков также сообщал о попадании снаряда в один из объектов инфраструктуры Белгорода. Он уточнил, что разрушения были незначительными, они «не повлияют на работу энергообеспечения города».
Ранее сегодня по указу президента Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, режим базовой готовности — во всех остальных регионах России. А в четырех новых регионах РФ было введено военное положение.
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